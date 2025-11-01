Skip to content
/ ©BF Klagenfurt
Für ein Schmunzeln sorgte am Samstagmorgen der Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt.
Klagenfurt
01/11/2025
Kurios

Halloween-Streich: Lindwurm bekam Kürbis-Lächeln verpasst

Zu einem skurrilen Halloween-Streich ließen sich zwei Unbekannte in Klagenfurt hinreißen. Sie platzierten einen Kürbis im Maul des Lindwurms.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

Für ein Schmunzeln sorgte am Samstagmorgen der Lindwurm am Neuen Platz in Klagenfurt. Der Grund: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben zwei Unbekannte den steinernen Drachen mit einem geschnitzten Kürbis „geschmückt“. Ein Video der kuriosen Aktion – es dürfte sich wohl um einen Halloween-Streich handeln – ist auch in der Instagram-Story von klagenfurt_elite zu sehen.

Spaß mit Folgen: Feuerwehr rückte wegen Kürbis aus

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Klagenfurt haben sich dem ungewollten Accessoire in der Zwischenzeit angenommen. Mithilfe einer Leiter sowie einem Stock haben die Florianis den Kürbis entfernt. Zu lachen hatten sie dabei aber wenig. „Das war absolut nicht notwendig und hat auch nichts mehr mit einem Brauch zu tun“, fasst es Wolfgang Germ, stellvertretender Branddirektor der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, zusammen.

©klagenfurt_elite |
©BF Klagenfurt |
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte am Samstag an, …
©BF Klagenfurt |
… um den Kürbis wieder zu entfernen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 17:04 Uhr aktualisiert
