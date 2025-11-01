Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Das Landesgericht in Klagenfurt von außen.
Dem Angeklagten wird Freiheitsentziehung vorgeworfen.
Landskron
01/11/2025
Schwere Vorwürfe
Gericht

Frau in Müllinsel eingesperrt? Fall endet vor Gericht

Im August 2024 soll ein Mann eine Frau in eine Müllinsel in Landskron gesperrt haben. Am Mittwoch steht er deshalb vor dem Landesgericht Klagenfurt. Angeklagt ist das Vergehen der Freiheitsentziehung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Ein Vorfall, welcher sich im August 2024 im Villacher Stadtteil Landskron abgespielt haben soll, beschäftigt nun das Landesgericht Klagenfurt. Wie aus dem Verhandlungsspiegel hervorgeht, soll der Angeklagte eine Frau in eine stählerne Müllinsel eingesperrt haben. Aufgrund dessen muss er sich am kommenden Mittwoch, dem 5. November 2025, wegen Freiheitsentziehung verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richterin fungiert Claudia Bandion-Ortner.

