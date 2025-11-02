GTI-Fan reist 12.000 Kilometer bis zum Wörthersee

Rund um Christi Himmelfahrt zieht es auch 2026 wieder etliche Autoliebhaber an den Wörthersee. Drei reisen sogar extra aus China an, darunter Jeffery Li mit seinem fast schon legendären Passat B2.

Obwohl es längst kein offizielles GTI-Treffen mehr gibt, sorgt die Tuningszene rund um Christi Himmelfahrt nach wie vor für Trubel am Wörthersee. Auch im kommenden Jahr soll sich die Region wieder in ein Mekka für Autofans verwandeln. „Und wir haben etwas organisiert, dass wir selbst noch nicht glauben können“, verrät das Team-Wörthersee.2k26 im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten.

GTI-Legende kehrt zurück an den Wörthersee

Der Chinese Jeffery Li nimmt erneut eine Strecke von rund 12.000 Kilometern mit seinem VW Passat B2 in Angriff. 21 Tage wird er auf Achse sein – und zwar nur, um an dem Treffen am Wörthersee teilnehmen zu können. Es ist nicht das erste Mal, wie der GTI-Fan auf seinem Instagram-Account analoggeist_jli erklärt. Bereits im Jahr 2019 ist er die Tour von Guangzhou nach Kärnten angetreten und es sei eine der unvergesslichsten Reisen seines Lebens gewesen. Begleitet wurde er damals von seinem Beifahrer Calven. Auch heuer kommt Li in Begleitung. „Es ist geplant, dass sie zu dritt und mit zwei Fahrzeugen anreisen“, so das Team-Wörthersee.2k26. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Golf R Cabrio. Updates der unglaublichen Fahrt werden übrigens auch auf Instagram veröffentlicht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2025 um 08:38 Uhr aktualisiert