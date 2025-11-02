TiKo-Tiere hoffen auf liebevolles Zuhause
Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.
Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Hündin Oma Gurke sowie die Katzen Muni und Whisky.
Katzendamen suchen gemeinsames Heim
Infos zu Muni und Whisky
- weiblich
- kastriert
- Europäisch Kurzhaar
- ca. 6 Jahre alt
Die beiden Katzendamen Muni und Whisky sind unzertrennlich. Deshalb suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein gemeinsames Zuhause für die beiden. Zwar sind sie anfangs etwas zurückhaltend, mit viel Zeit und Geduld können sie aber sehr anhänglich sein. Die Vierbeiner wünschen sich ein paar kuschelige Rückzugsorte in einem liebevollen Zuhause ohne Trubel und Hektik.
Hunde-Pensionistin sucht gemütliches Zuhause
Infos zu Oma Gurke
- Weiblich
- American Staffordshire Terrier
- ca. 12 Jahre alt
Oma Gurke ist eine ruhige und liebevolle Seniorin. Die Fellnase hat ein sanftes Wesen und mag es etwas gemütlicher. Die Hündin benötigt aufgrund ihrer Bauchspeicheldrüse Spezialfutter. Zudem erhält sie eine monatliche Spritze zur Unterstützung ihres Rückens.
Tiere kennenlernen
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr
Spendenkonto
Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXX