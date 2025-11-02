Skip to content
/ ©TiKo Klagenfurt
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei schwarz-weiße Katzen sowie einen schwarzen American Staffordshire Terrier.
Hast du ein Plätzchen für die Vierbeiner?
Klagenfurt
02/11/2025
TiKo Klagenfurt

TiKo-Tiere hoffen auf liebevolles Zuhause

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Hündin Oma Gurke sowie die Katzen Muni und Whisky.

Katzendamen suchen gemeinsames Heim

Infos zu Muni und Whisky

  • weiblich
  • kastriert
  • Europäisch Kurzhaar
  • ca. 6 Jahre alt

Die beiden Katzendamen Muni und Whisky sind unzertrennlich. Deshalb suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein gemeinsames Zuhause für die beiden. Zwar sind sie anfangs etwas zurückhaltend, mit viel Zeit und Geduld können sie aber sehr anhänglich sein. Die Vierbeiner wünschen sich ein paar kuschelige Rückzugsorte in einem liebevollen Zuhause ohne Trubel und Hektik.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine schwarz-weiße Katze.
©TiKo Klagenfurt |
Schließt du Muni und Whisky in dein Herz?
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine schwarz-weiße Katze.
©TiKo Klagenfurt |
Schließt du Muni und Whisky in dein Herz?

Hunde-Pensionistin sucht gemütliches Zuhause

Infos zu Oma Gurke

  • Weiblich
  • American Staffordshire Terrier
  • ca. 12 Jahre alt

Oma Gurke ist eine ruhige und liebevolle Seniorin. Die Fellnase hat ein sanftes Wesen und mag es etwas gemütlicher. Die Hündin benötigt aufgrund ihrer Bauchspeicheldrüse Spezialfutter. Zudem erhält sie eine monatliche Spritze zur Unterstützung ihres Rückens.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen schwarzen American Staffordshire Terrier, der hechelnd in die Kamera blickt.
©TiKo Klagenfurt
Oma Gurke sucht ein warmes, gemütliches Zuhause.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Spendenkonto

Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXX

