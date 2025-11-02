TiKo-Tiere hoffen auf liebevolles Zuhause

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Hündin Oma Gurke sowie die Katzen Muni und Whisky.

Katzendamen suchen gemeinsames Heim

Infos zu Muni und Whisky weiblich

kastriert

Europäisch Kurzhaar

ca. 6 Jahre alt

Die beiden Katzendamen Muni und Whisky sind unzertrennlich. Deshalb suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein gemeinsames Zuhause für die beiden. Zwar sind sie anfangs etwas zurückhaltend, mit viel Zeit und Geduld können sie aber sehr anhänglich sein. Die Vierbeiner wünschen sich ein paar kuschelige Rückzugsorte in einem liebevollen Zuhause ohne Trubel und Hektik.

©TiKo Klagenfurt | Schließt du Muni und Whisky in dein Herz? ©TiKo Klagenfurt | Schließt du Muni und Whisky in dein Herz?

Hunde-Pensionistin sucht gemütliches Zuhause

Infos zu Oma Gurke Weiblich

American Staffordshire Terrier

ca. 12 Jahre alt

Oma Gurke ist eine ruhige und liebevolle Seniorin. Die Fellnase hat ein sanftes Wesen und mag es etwas gemütlicher. Die Hündin benötigt aufgrund ihrer Bauchspeicheldrüse Spezialfutter. Zudem erhält sie eine monatliche Spritze zur Unterstützung ihres Rückens.

©TiKo Klagenfurt Oma Gurke sucht ein warmes, gemütliches Zuhause.

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr