Humor-Wettstreit in Klagenfurt: Größtes Bühnentalent gesucht

Kabarett, Musik, Stand-up-Comedy und Co.: Auch heuer vergibt das Humorkollektiv LACH AMOL wieder den begehrten „HERKULES"-Preis. Wer ihn mit nach Hause nehmen darf, entscheidet das Publikum.

Zum 19. Mal wird der Klagenfurter Kleinkunstpreis heuer vom Humorkollektiv LACH AMOL vergeben. Der Abend im Veranstaltungszentrum verspricht auch heuer wieder Hochspannung und Humor in Reinkultur. Immerhin zählt bei der Vergabe der Herkuleskeule nur eines: Wer bringt den Saal zum Kochen?

Publikum vergibt Punkte

Wer den Preis bekommt, entscheidet das Publikum – und zwar mithilfe von Score-Boards. Die sechs Kandidaten – welche am 15. November 2025, ab 20 Uhr – auftreten, wurden vorab von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt. Mehr als 40 Bewerbungen sind eingelangt. Zu Gast ist außerdem der Gewinner aus dem Jahr 2022. „Als Special Act zeigt uns Niko Nagl mit neuen Pointen und Programm nochmal so richtig, was er kann“, heißt es abschließend.