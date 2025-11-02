Niederlage bei den Pioneers: Rotjacken kämpften tapfer

Die Glückssträhne ist zu Ende. Am Sonntag traf der EC-KAC auswärts auf die Pioneers Vorarlberg. Im letzten Ligaspiel vor dem International Break mussten die Rotjacken jedoch eine Niederlage hinnehmen.

Nach zuvor sechs Auswärtssiegen hintereinander unterlagen die Rotjacken am Sonntag bei den Pioneers Vorarlberg mit 1:2. Headcoach Kirk Furey: „Wir haben vom ersten Face-off an nie zu unserem Rhythmus gefunden, kamen aber torlos in die erste Pause. Im zweiten Drittel hatten wir einige gute Chancen, jedoch fehlte uns da wie den gesamten Abend hindurch ein wenig die Energie.“

Rotjacken unterliegen im Penaltyschießen

Die Partie ging letztendlich ins Penaltyschießen, das Casey Dornbach mit einem Treffer eröffnete. Danach vergaben Jan Muršak, Jordan Murray und Daniel Obersteiner bzw. Collin Adams und Nathan Burke. Der zweite Zähler blieb damit in Vorarlberg. Furey: „Wir sind mit dem Resultat natürlich nicht zufrieden, aber unser Fokus liegt nicht so sehr auf einem Spiel, sondern auf unserer Entwicklung insgesamt – und die war durch die letzten Wochen hinweg positiv. Die Jungs haben sich die Pause jetzt sehr verdient, da laden wir die Batterien auf und dann kommen wir mit einem neuen Mindset zurück in den Spielbetrieb.“