Echter Kampfgeist: Kärntnerin mit Parkinson holt sich WM-Gold

Dass man sich von einer Krankheit, wie Parkinson, nicht unterkriegen lassen darf, stellt Agnes Jan jeden Tag aufs neue unter Beweis. Erst Ende Oktober holte sich die Kärntnerin WM-Gold bei der Ping-Pong-WM in Lignano.

Im Jahr 2019 wurde bei Agnes Jan, einer pensionierten Lehrerin aus Ebenthal, die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Doch unterkriegen lässt sie sich davon nicht. Im Gegenteil! Auf ihrer Suche nach wirksamen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Symptome entdeckte sie rasch die positive Wirkung von körperlicher Bewegung – darunter Tischtennis. Und diese Sportart rockt sie im wahrsten Sinne des Wortes.

Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterin

Erst vor kurzem wurde sie frisch gebackene Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterin! Gemeinsam mit ihrer Partnerin Melanie Jeska gewann sie im Damen-Doppel (Klasse 1) in Lignano. In einem packenden Finale konnten die beiden sich gegen Elvira Garcia und Elisabeth Ildal mit 12:10, 11:8 und 14:12 durchsetzen. Und das war noch nicht genug. Denn Jan siegte außerdem noch im Consolation-Bewerb gegen Elke Busch-de Groot. Mit 3:0 in Sätzen holte sie auch dort Gold für Österreich.