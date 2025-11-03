Beliebte Attraktion verlässt Klagenfurt: Abbau läuft

„Der Abbau hat begonnen“, wandte sich Leser Günther M. am Sonntag an 5 Minuten. Gemeint ist damit das Riesenrad „Skyvision“ im Themenpark Minimundus in Klagenfurt. Der Abschied ist aber nur auf Zeit, wie Marketingbeauftragte Hyazintha Borstner auf Nachfrage versichert: „Das Riesenrad wird im Sommer 2026 wieder in unserer kleinen Welt zu Gast sein.“ Die Rückmeldungen seien auch heuer durchwegs positiv ausgefallen. Generell würden die Planungen für das kommende Jahr bereits laufen. „Unsere Vorhaben, wie z.B. die Einführung von neuen Modellen, werden aber erst im Frühjahr veröffentlicht“, so Borstner abschließend.