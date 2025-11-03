Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Riesenrad. Unterhalb stehen LKW.
Das Riesenrad im "Minimundus" wird abgebaut.
Klagenfurt
03/11/2025
Über den Winter

Beliebte Attraktion verlässt Klagenfurt: Abbau läuft

Aktuell läuft der Abbau des Riesenrades "Skyvision" im Themenpark Minimundus in Klagenfurt. Aber keine Sorge: Der Abschied ist nur vorübergehend.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

„Der Abbau hat begonnen“, wandte sich Leser Günther M. am Sonntag an 5 Minuten. Gemeint ist damit das Riesenrad „Skyvision“ im Themenpark Minimundus in Klagenfurt. Der Abschied ist aber nur auf Zeit, wie Marketingbeauftragte Hyazintha Borstner auf Nachfrage versichert: „Das Riesenrad wird im Sommer 2026 wieder in unserer kleinen Welt zu Gast sein.“ Die Rückmeldungen seien auch heuer durchwegs positiv ausgefallen. Generell würden die Planungen für das kommende Jahr bereits laufen. „Unsere Vorhaben, wie z.B. die Einführung von neuen Modellen, werden aber erst im Frühjahr veröffentlicht“, so Borstner abschließend.

