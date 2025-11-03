Stammzellspende aus Kärnten rettet Menschenleben
In seiner Schulzeit nahm Dean Gigler an einer Typisierungsaktion am Bundesgymnasium Tanzenberg im Bezirk St. Veit an der Glan teil. Nun wurde der 18-jährige Klagenfurter zum Lebensretter.
Im Mai 2024 veranstaltete das Bundesgymnasium Tanzenberg im Bezirk St. Veit an der Glan gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ eine Typsierungsaktion. Auch der damalige Schulsprecher Dean Gigler ließ sich in der weltweiten Datenbank registrieren. Dafür reichte ein Mundhöhlenabstrich.
Kärntner rettet Leukämiepatient
Eineinhalb Jahre später schenkte er nun einem Leukämiepatienten in Großbritannien die Hoffnung auf ein zweites Leben. Der 18-Jährige, der in der Zwischenzeit in Wien studiert, spendete seine Stammzellen im AKH Wien. „Es ist jedes Mal berührend zu sehen, wie viel Hoffnung durch eine einzige Spende geschenkt werden kann“, betont Julia Neugebauer, Sprecherin des Vereins „Geben für Leben“, gegenüber 5 Minuten. Im Anschluss wurde Gigler auch eine Lebensretter-Urkunde überreicht.
Die nächsten Typisierungsaktionen in Kärnten:
- Typisierungsaktion im Landeskrankenhaus Villach
Am Mittwoch, dem 19. November 2025
zwischen 9 und 12 Uhr
- Typisierungsaktion beim Krampuslauf in Eberndorf
Am Samstag, dem 22. November 2025
zwischen 14.30 und 16 Uhr
- Typisierungsaktion am Bundesgymnasium Tanzenberg
Am Freitag, dem 5. Dezember 2025
zwischen 16 und 20 Uhr
- Typisierungsaktion im Landeskrankenhaus Laas
Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025
zwischen 11 und 15 Uhr