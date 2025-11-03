Stammzellspende aus Kärnten rettet Menschenleben

In seiner Schulzeit nahm Dean Gigler an einer Typisierungsaktion am Bundesgymnasium Tanzenberg im Bezirk St. Veit an der Glan teil. Nun wurde der 18-jährige Klagenfurter zum Lebensretter.

Der Kärntner Dean Gigler schenkt einem Leukämiepatienten in Großbritannien die Hoffnung auf ein zweites Leben.

Veröffentlicht am 3. November 2025, 13:43 / ©zVg. / Geben für Leben

Im Mai 2024 veranstaltete das Bundesgymnasium Tanzenberg im Bezirk St. Veit an der Glan gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ eine Typsierungsaktion. Auch der damalige Schulsprecher Dean Gigler ließ sich in der weltweiten Datenbank registrieren. Dafür reichte ein Mundhöhlenabstrich.

Kärntner rettet Leukämiepatient

Eineinhalb Jahre später schenkte er nun einem Leukämiepatienten in Großbritannien die Hoffnung auf ein zweites Leben. Der 18-Jährige, der in der Zwischenzeit in Wien studiert, spendete seine Stammzellen im AKH Wien. „Es ist jedes Mal berührend zu sehen, wie viel Hoffnung durch eine einzige Spende geschenkt werden kann“, betont Julia Neugebauer, Sprecherin des Vereins „Geben für Leben“, gegenüber 5 Minuten. Im Anschluss wurde Gigler auch eine Lebensretter-Urkunde überreicht.

©zVg. / Geben für Leben Am Foto: Dean Gigler mit seiner Lebensretter-Urkunde.