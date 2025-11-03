Klagenfurt: Worauf du bei Mülltrennung im Herbst achten solltest
Tees, Kekse, Naschereien und vieles mehr – der Herbst lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Dabei füllt sich die Verpackungsecke oft schneller als gedacht. Der Abfallwirtschaftsverband appelliert nun, richtig zu trennen.
Wenn die Tage kürzer und kühler werden, steigt der Teekonsum, Kekse werden genascht und Kerzenlicht sorgt für eine wohlige Atmosphäre. Das bedeutet jedoch auch: mehr Verpackungsmüll. In dieser Zeit häufen sich Teeschachteln, Snackbeutel, Getränkekartons, Kerzengläser und Flaschen. Wer nun richtig trennt, spart Platz, senkt Entsorgungskosten und hält wertvolle Materialien im Kreislauf. „Wenn es draußen kühler wird, wächst daheim der Verpackungsberg – und damit auch unsere Verantwortung. Jede richtig befüllte Tonne ist ein kleiner Akt des Klimaschutzes: Sie macht aus Herbstgemütlichkeit Zukunftsrohstoffe“, schildert Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann.
Informationen zu den Materialien
Der Abfallwirtschaftsverband Klagenfurt hat die wichtigsten Tipps für die herbstliche Mülltrennung zusammengestellt, Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können.
- Plastik & Leichtverpackungen: Restentleert in die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack geben. Was sich leicht lösen lässt (z. B. Aludeckel vom Becher), bitte abziehen. Getränkekartons flach drücken.
- Papier: Sauberes, trockenes Papier und Kartonagen ins Altpapier. Stark verschmutzte Pizzakartons gehören in den Restmüll.
- Glas: Nur Glasverpackungen (z. B. Flaschen, Konservengläser, Kosmetikflakons) einwerfen – getrennt nach Weiß- und Buntglas. Leicht entfernbare Verschlüsse bitte abnehmen. Etiketten dürfen bleiben. Pfandflaschen im Handel zurückgeben.
- Wachsreste: Gehören in den Restmüll (nicht in den Abfluss!). Auf Friedhöfen stehen zudem eigene Kerzenwachs-Sammeltonnen bereit – besonders nach Allerheiligen fällt hier erfahrungsgemäß mehr Wachs an.
- Teelicht-Schälchen: Nach dem Auskühlen Wachsreste entfernen. Handelt es sich um Metallverpackungen (z. B. Alu), kommen sie leer in die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack.
- Kerzengläser/Duftkerzen im Glas: Nur Verpackungsglas gehört in den Glascontainer. Viele Kerzengläser sind Deko- bzw. Nicht-Verpackungsglas und somit nicht fürs Altglas geeignet. Im Zweifel gehören sie in den Restmüll oder zur Abfallsammelstelle – oder man verwendet sie wieder.