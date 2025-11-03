Klagenfurt: Worauf du bei Mülltrennung im Herbst achten solltest

Tees, Kekse, Naschereien und vieles mehr – der Herbst lädt dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Dabei füllt sich die Verpackungsecke oft schneller als gedacht. Der Abfallwirtschaftsverband appelliert nun, richtig zu trennen.

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, steigt der Teekonsum, Kekse werden genascht und Kerzenlicht sorgt für eine wohlige Atmosphäre. Das bedeutet jedoch auch: mehr Verpackungsmüll. In dieser Zeit häufen sich Teeschachteln, Snackbeutel, Getränkekartons, Kerzengläser und Flaschen. Wer nun richtig trennt, spart Platz, senkt Entsorgungskosten und hält wertvolle Materialien im Kreislauf. „Wenn es draußen kühler wird, wächst daheim der Verpackungsberg – und damit auch unsere Verantwortung. Jede richtig befüllte Tonne ist ein kleiner Akt des Klimaschutzes: Sie macht aus Herbstgemütlichkeit Zukunftsrohstoffe“, schildert Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann.