Verkehrsunfall auf der A2: Einsatzkräfte vor Ort

Ein Verkehrsunfall fordert aktuell die Einsatzkräfte auf der A2 Südautobahn zwischen Pörtschach und Klagenfurt-West. Autofahrer müssen etwas mehr Zeit einplanen.

Einsatzkräfte wurden am Montagnachmittag auf die A2 Südautobahn zwischen Pörtschach-Ost und Klagenfurt-West alarmiert. Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach und Krumpendorf sowie die Polizei und das Rote Kreuz. Ob es Verletzte gegeben hat, ist aktuell noch nicht bekannt. 5-Minuten-Leser berichteten jedoch von vorübergehenden Stau in Fahrtrichtung Klagenfurt. Laut der ASFINAG waren für die Dauer der Einsatzarbeiten der Pannenstreifen sowie der erste Fahrstreifen gesperrt. In der Zwischenzeit ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

©Leserfoto Zu einem Einsatz kam es am Montag auf der A2 Südautobahn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 16:53 Uhr aktualisiert