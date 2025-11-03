Polizei kümmerte sich um vergessenen Hund

Bei einer Billa-Filiale in Klagenfurt wurde am Montagvormittag ein Hund zurückgelassen. Polizeibeamte kümmerten sich um den Hund, der Besitzer holte ihn bereits ab.

Das Tier wurde am 3. November 2025 am Vormittag vor der Billa-Filliale in der 10.-Oktober-Straße in Klagenfurt angeleint und offensichtlich zurückgelassen. Polizeibeamte haben den Hund aufgelesen und ihn zur Polizeiinspektion in die St. Ruprechterstraße gebracht, wo er mit Wasser und Futter versorgt wurde.

Herrchen und Hund wieder vereint

Bei der telefonischen Nachfrage ergab sich, dass der Hund bereits wieder von seinem Besitzer abgeholt werden konnte. „Um 10.30 Uhr haben wir den herrenlosen Hund gefunden, und nach Rücksprache mit dem Personal der Billa-Filiale mitgenommen. Nach unserem Facebook-Posting meldete sich der Besitzer und um 12.30 Uhr wurde er schon wieder mitgenommen, das ging recht schnell“, so ein Beamter der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße.

Transparenzhinweis: Korrektur: In einer früheren Version des Artikels wurde behauptet, dass der Hund in Villach gefunden wurde. Das ist falsch. Tatsächlich wurde die Fellnase in Klagenfurt entdeckt. Der Artikel wurde dahingehend um 17.30 Uhr aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2025 um 17:30 Uhr aktualisiert