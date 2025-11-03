Wiener Wohltäter will Gratis-Sozialmarkt schon im Februar eröffnen

Der Wiener Wohltäter Mario Orth will seine Hilfsaktionen - wie berichtet - auch in Kärnten umsetzen. Geplant sind Lebensmittel-Verteilaktionen sowie die Eröffnung eines Sozialmarkts im Februar.

In Wien ist Mario Orth für seine Hilfsaktionen längst bekannt. Jetzt will der 31-Jährige auch in Kärnten Notleidenden helfen. So plant er – wie berichtet – einen besonderen Sozialmarkt zu eröffnen. „Normalerweise werden Lebensmittel dort kostengünstiger hinausgegeben, aber in meinem Sozialmarkt sollen sie vollkommen kostenlos sein“, so der Wiener gegenüber 5 Minuten.

Im Zentrum von Klagenfurt

Das Projekt richtet sich vor allem an alleinerziehende Elternteile, Studierende sowie Pensionisten. „Sie können dann vorbeikommen und bekommen einen Pass. Mit diesem erhalten sie drei bis viermal die Woche wichtige Grundnahrungsmittel.“ Für die Umsetzung hat Orth bereits einige leerstehende Geschäftslokale ins Auge gefasst, wie er verrät: „Sie befinden sich allesamt im Zentrum von Klagenfurt.“ Eröffnet werden soll noch in der ersten Februarwoche.

„Will Kindergarten unterstützen“

Davor plant Orth Lebensmittelverteilaktionen, ähnlich denen in Wien. Wie berichtet, kommt er am 22. November ins Café Schaf, um über seine Projekte und Pläne zu sprechen. Des Weiteren würde er gerne einen Kindergarten unterstützen. „Ich würde das Mittagessen für die Kinder gerne kostenlos zur Verfügung stellen.“ Interessierte Einrichtungen aus Klagenfurt können sich per Mail unter mlqvienna@gmail.com melden.