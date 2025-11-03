Bruce Darnell kommt für Meet & Greet nach Klagenfurt

Glamour im Schachterlweg: Die Mömax-Wiedereröffnung in Klagenfurt wird mit einem besonderen Meet & Greet gefeiert. TV-Star Bruce Darnell kommt am 7. November ins Möbelhaus.

In den vergangenen Monaten wurde das mömax-Möbelhaus im Klagenfurter Schachterlweg umgebaut und modernisiert. Anfang November wird die Filiale nun wieder eröffnet – und dazu reist ein besonderer Gast in die Kärntner Landeshauptstadt.

„Drama, Baby!“

Zwei Tage nach der Wiedereröffnung lädt das Unternehmen nämlich zu einem Meet & Greet mit dem US-amerikanischen Choreografen und Model Bruce Darnell. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Auftritte als Jurymitglied in TV-Hits wie „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Supertalent“. Am 7. November 2025 könnt ihr ihn ab 17 Uhr persönlich kennenlernen. Zudem warten Eröffnungsangebote und Gratis-Geschenke.