/ ©Freiwillige Feuerwehr Köttmannsdorf
Am gestrigen Montag mussten die Florianis der FF Köttmannsdorf gleich zweimal ausrücken.
Köttmannsdorf/Klagenfurt-Land
04/11/2025
Zwei Einsätze

Starkregen und Ölspur forderten Köttmannsdorfer Florianis

Die Freiwillige Feuerwehr Köttmannsdorf rückte am gestrigen Montag gleich zu zwei Einsätzen aus.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

Zwei Einsätze am Montag, dem 3. November 2025, gab es für die Feuerwehr Köttmannsdorf. Am Vormittag wurden sie zu einer Baustelle hinter dem neuen Gemeindeamt gerufen. Der starke Regen im Zuge des Gewitters in der Nacht zuvor hatte die Baugrube mit Wasser gefüllt. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Auspumpen.

Nächster Einsatz am frühen Abend

„Auf der Köttmannsdorfer Landesstraße war nach einem Hydraulikschlauchbruch an einem LKW eine rund 900 Meter lange Ölspur zu binden“, heißt es von den Feuerwehr in den sozialen Medien. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, zudem musste der Verkehr geregelt und zeitweise umgeleitet werden.

