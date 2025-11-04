Starkregen und Ölspur forderten Köttmannsdorfer Florianis

Zwei Einsätze am Montag, dem 3. November 2025, gab es für die Feuerwehr Köttmannsdorf. Am Vormittag wurden sie zu einer Baustelle hinter dem neuen Gemeindeamt gerufen. Der starke Regen im Zuge des Gewitters in der Nacht zuvor hatte die Baugrube mit Wasser gefüllt. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Auspumpen.

Nächster Einsatz am frühen Abend

„Auf der Köttmannsdorfer Landesstraße war nach einem Hydraulikschlauchbruch an einem LKW eine rund 900 Meter lange Ölspur zu binden“, heißt es von den Feuerwehr in den sozialen Medien. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden, zudem musste der Verkehr geregelt und zeitweise umgeleitet werden.