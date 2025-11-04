Auf der Miegerer Landesstraße in Ebenthal kippte am 4. November ein Traktoranhänger um und verteilte seine Ladung Hackschnitzel auf Gehweg und Parkplatz. Zwei abgestellte Autos wurden dabei beschädigt.

Am 4. November 2025, gegen 13 Uhr, war ein Traktor mit Anhänger auf der Miegerer Landesstraße (L100) von Gurnitz kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs Ebenthal, in Fahrtrichtung Klagenfurt, kippte der Anhänger aus derzeit unbekannter Ursache um und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Die transportierten Hackschnitzel verteilten sich auf dem angrenzenden Parkplatz sowie auf dem Gehweg.

Zwei Autos beschädigt: Feuerwehr im Einsatz

Zwei dort abgestellte Pkw wurden durch die Hackschnitzel beschädigt. Der Anhänger wurde mittels Kranwagen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt geborgen und wieder aufgestellt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit einem Kranwagen und vier Einsatzkräften. Die Miegerer Landesstraße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.