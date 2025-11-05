Frau (44) lässt Schmuck fallen: Dann rückt Polizei an

Festnahme in Klagenfurt: Eine 44-jährige Frau stahl am Dienstagabend Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Geschäft. Die Polizei wurde alarmiert.

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochabend zu einem Schmuckgeschäft in Klagenfurt alarmiert. Eine Angestellte hatte eine 44-jährige Frau bei einem Ladendiebstahl ertappt. „Sie hatte zuvor mehrere Schmuckgegenstände in den Händen gehalten“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Klagenfurt-Heiligengeistplatz. Als sie darauf angesprochen wurde, ließ sie diese fallen und verließ das Geschäft.

Verdächtige hatte Beute in Jacke versteckt

„Bei einer anschließenden Nachschau stellte die Angestellte fest, dass mehrere Schmuckstücke fehlten“, so die Exekutive weiter. Sie entdeckten die Tatverdächtige kurz darauf in unmittelbarer Nähe des Geschäfts. „Dort wurde sie einer Personendurchsuchung unterzogen.“ Im Zuge dessen wurden in ihrer Jacke Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt. Die Frau wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt (PAZ) überstellt.