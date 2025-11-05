KMG-Weihnachtsbus fährt wieder kostenlos durch Klagenfurt

Festlich geschmückt, voll guter Stimmung und für einen wohltätigen Zweck – auch heuer fährt der beliebte Weihnachtsbus wieder durch die Adventzeit.

Auch in diesem Jahr kommt man in der Vorweihnachtszeit kostenlos in die Stadt - für einen guten Zweck.

Der KMG-Weihnachtsbus fährt auch heuer wieder kostenlos vom Bahnhof in die Innenstadt und zurück. Der geschmückte Bus ist von 29. November bis 20. Dezember unterwegs, jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. Gefahren wird er wie gewohnt von „Weihnachtsmann“ Zoran und „Rentier“ Anja. Es gibt weihnachtliche Musik und für Kinder kleine Überraschungen, solange der Vorrat reicht.

Spende für einen guten Zweck

Die Fahrt ist gratis, freiwillige Spenden kommen der Kärntner Kinder-Krebshilfe zugute. Ab einer Spende von 20 Euro gibt es ein kleines KMG-Dankeschön. Letztes Jahr konnten so 2500 Euro an betroffene Familien übergeben werden.