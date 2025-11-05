Skip to content
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Euro-Banknoten sowie einen Mann, der entsetzt auf seinen Laptop blickt.
Die Polizei ermittelt nach einem Krypto-Betrug im Bezirk Klagenfurt-Land.
Bezirk Klagenfurt-Land
05/11/2025
Ermittlungen laufen

Erst Gewinne, dann kein Geld mehr: Kärntner tappt in Krypto-Falle

Eine Investition in Kryptowährungen wurde einem 49-jährigen Kärntner zum Verhängnis. Der Mann stieß auf Betrüger. Ihm entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Über die sozialen Medien wurde der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im September 2025 von den Betrügern kontaktiert. „Sie verleiteten ihn in der Folge zur Investition in Kryptowährungen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf. Vorerst seien sogar Renditen ausbezahlt worden. Das erweckte das Vertrauen des Kärntners, der daraufhin mehr Geld investierte. In Summe mehrere Tausend Euro. Allerdings kam es zu keinen weiteren Auszahlungen mehr. Darum erstattete er nun Anzeige.

