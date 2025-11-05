Erst Gewinne, dann kein Geld mehr: Kärntner tappt in Krypto-Falle

Über die sozialen Medien wurde der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land im September 2025 von den Betrügern kontaktiert. „Sie verleiteten ihn in der Folge zur Investition in Kryptowährungen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf. Vorerst seien sogar Renditen ausbezahlt worden. Das erweckte das Vertrauen des Kärntners, der daraufhin mehr Geld investierte. In Summe mehrere Tausend Euro. Allerdings kam es zu keinen weiteren Auszahlungen mehr. Darum erstattete er nun Anzeige.