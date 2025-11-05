Tragisches Ende: Biber-Schwanz klemmte in Bau bei Drau-Staudamm

Am Mittwoch, dem 5. November kam es zu einem tragischen Ereignis in Ferlach (Kärnten). Der Schwanz eines Bibers klemmte unter einem Baum fest. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte zur Rettung aus - leider vergebens.

Am heutigen Mittwoch gegen 11 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer zu einem „tierischen Arbeitsunfall“ aus, wie die Florianis berichten. Ein Biber hatte einen Forstunfall am Drau-Staudamm. „Das imposante Tier klemmte sich mit einem nachrutschenden Baum den Schwanz ein, musste von einem Jäger erlöst und von der Feuerwehr mittels Motorsäge freigeschnitten werden“, berichtet die Feuerwehr von dem Einsatz, der leider keinen glücklichen Ausgang fand.