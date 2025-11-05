Millionen Pleite: Klagenfurter Trampolinpark versteigert sein Inventar

Nach der Insolvenz der beliebten Trampolinhalle am Klagenfurter Südring kommt nun das gesamte Inventar unter den Hammer. Von Profi-Trampolinen über Gastronomie-Equipment bis hin zur Leuchtreklame.

Vier Jahre lang war die „Jump World One“ am Südring eine angesagte Adresse für Familien, Jugendliche und Adrenalin-Fans. Doch Anfang Juli folgte die harte Landung: Der Betreiber musste Konkurs anmelden. Bereits Ende Mai hatte man das Aus erklärt und den Rückzug aus der Freizeitbranche bekanntgegeben. Strategische Fehlentscheidungen, kombiniert mit den hohen Kosten der Teuerungswelle, ließen das Geschäftsmodell ins Straucheln geraten. Die Hallentore schlossen – endgültig.Wenig später wurde das volle Ausmaß sichtbar. Rund 1,3 Millionen Euro Schulden hatten sich angesammelt. Das Konkursgericht übernahm.

Masseverwalter startet Verwertung

Nun soll zumindest ein Teil des finanziellen Schadens abgefedert werden. Insolvenzverwalter Klaus Haslingslehner lässt das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen versteigern. Das Inventar ist umfangreich – und vielversprechend für Branchenkollegen, Gastronomen oder Event-Betreiber.

Im Angebot stehen etwa: kompletter Gastronomiebereich mit acht Meter langer Theke

Kaffeemaschine, Gläser, Krüge und Küchenausstattung

Kontaktgrill, Fritteusen, Hot-Dog-Spieß und Spülstraße

Möblierung für den Gästebereich inklusive AV-Technik

Trampoline, Ninja-Parcours & Indoor-Spielplatz

Besonders begehrt sind die sportlichen Attraktionen: Die sogenannte „Playground-Area“ – ein zweistöckiger Indoorspielplatz mit zwei Rutschen und diversen Hindernissen – wird auf 46.200 Euro geschätzt. Herzstück der Halle war die Freejump-Area, bewertet mit 330.000 Euro. Darin enthalten: 20 Pro-Trampoline, Wall-Running-Area, Ninja-Warrior-Parcours, Jumptower und Donut-Sprungelemente. Selbst die markante Leuchtreklame ist zu haben. Insgesamt beziffert das Gutachten den Versteigerungswert des Inventars auf 626.460 Euro.

Gebote bis 21. November

Interessenten haben nicht viel Zeit: Bis 21. November, 12 Uhr, können Angebote per E-Mail an den Masseverwalter eingereicht werden. Die Räumlichkeiten am Südring bleiben außen vor – sie gehörten dem Eigentümer Pletzer Immobilien und waren lediglich angemietet.