Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Auf dem Bild ist ein Kärntner Krankenwagen zu sehen
Der Mann wurde mit der Rettung nach Klagenfurt gebracht
Feldkirchen
05/11/2025
Unfall

23-Jähriger überschlägt sich fast: PKW-Totalcrash am Ossiacher See

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf der Ossiacher Süduferstraße in Feldkirchen von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto schlitterte rund 100 Meter über eine Wiese und wurde völlig zerstört.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Am Nachmittag des 5. November kam ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem PKW auf der Ossiacher Süduferstraße im Gemeindebereich Feldkirchen aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Danach fuhr er noch etwa 100 Meter auf einer leicht abfallenden Wiese weiter. Der Lenker erlitt Verletzungen und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Am PKW entstand durch den Unfall ein Totalschaden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: