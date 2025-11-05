23-Jähriger überschlägt sich fast: PKW-Totalcrash am Ossiacher See

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf der Ossiacher Süduferstraße in Feldkirchen von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto schlitterte rund 100 Meter über eine Wiese und wurde völlig zerstört.

Am Nachmittag des 5. November kam ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem PKW auf der Ossiacher Süduferstraße im Gemeindebereich Feldkirchen aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Danach fuhr er noch etwa 100 Meter auf einer leicht abfallenden Wiese weiter. Der Lenker erlitt Verletzungen und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Am PKW entstand durch den Unfall ein Totalschaden.