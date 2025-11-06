Skip to content
/ ©Leser
das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der A2.
Aufgrund eines Unfalls auf der A2 Südautobahn kam es heute zu Stau.
A2/Pörtschach am Wörthersee
06/11/2025
Einsatz

Unfall auf der A2 sorgt für Stau im Morgenverkehr

Heute Morgen kam es zu Verzögerungen im morgendlichen Verkehr auf der A2 Südautobahn von Villach in Richtung Klagenfurt. Grund war ein Unfall.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Es handelt sich um einen rund vier Kilometer langen Stau auf der Südautobahn von Villach in Richtung Klagenfurt auf Höhe von Pörtschach am Wörthersee. Wie die ASFINAG informiert, ist dort ein Unfall passiert.

Stau wegen Unfall auf der Südautobahn

Autofahrer müssen hier mit einem Zeitverlust von rund 15 Minuten rechnen. Der Pannenstreifen ist gesperrt. Auch Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort, weitere Informationen folgen.

#Update: 8.30 Uhr

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, „geriet ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache gegen die Mittelleitschiene.“ Auch lagen Teile auf der Fahrbahn und es kam zu einem Ölaustritt. Die Fahrzeugteile wurden bereits von der Fahrbahn entfernt. Verletzte gab es keine. Beide Fahrspuren sind wieder befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 08:33 Uhr aktualisiert
