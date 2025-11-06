Diskussion um beliebten Rodelhügel: Stadtrat lädt Bürger in den Park

Rund um das Moritzwäldchen im Ebenthaler Park gibt es Gesprächsbedarf. Stadtgartenreferent Julian Geier (ÖVP) plant deshalb eine Infoveranstaltung, um offene Fragen zu klären.

Im Sommer ein Abenteuerspielplatz, im Winter ein Rodelhang: Der sogenannte „Moritzhügel“ gilt seit Jahrzehnten als beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Nun soll das Fleckchen im Ebenthalerpark einem sogenannten Mikroklimawald weichen. Anrainer steigen deshalb – wie berichtet – auf die Barrikaden. Mehr dazu unter: Anrainer protestieren: Beliebter Rodelhügel soll Klimawald weichen.

Stadtgartenreferent reagiert mit Info-Event

Am kommenden Montag, dem 10. November 2025, plant der zuständige Stadtgartenreferent Julian Geier (ÖVP) deshalb eine Informationsveranstaltung. „Interessierte werden zwischen 17 und 18.30 Uhr über die aktuelle Debatte über das Moritzwäldchen aufgeklärt und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen“, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Die eineinhalb Stunden sollen für den direkten Informationsaustausch mit den Bürgern sowie etwaige Fragen genutzt werden. Austragungsort ist der Ebenthaler Park.