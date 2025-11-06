Große Trauer um Klagenfurter Traditionsoptiker 

Mag. Helmut Gottwald war kein Unbekannter in Klagenfurt. Immerhin führte er den gleichnamigen Optikerbetrieb am Heiligengeistplatz bereits in vierter Generation. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen.

Im Alter von nur 58 Jahren ist der Unternehmer Mag. Helmut Gottwald verstorben. „Wir sind unendlich traurig“, schreiben seine Kollegen in den sozialen Medien. Jahrelang haben sie an der Seite des staatlich geprüfte Optikermeisters gearbeitet. Er führte den bekannten Klagenfurter Familienbetrieb bereits in vierter Generation.

Gottwald setzte Familientradition fort

Nach Abschluss seines Studiums trat er in den elterlichen Betrieb ein. 1998 erwarb er ihn von seinem Vater Dieter Gottwald, der die bisherige Einzelfirma gemeinsam mit seiner Frau Sigrun geführt hat. Für das 100-jährige Bestehen des Unternehmens bekam Gottwald im Jahr 2023 sogar noch die Ehrenurkunde verliehen.