Mit Lichterglanz und Glühwein: Klagenfurt startet in die Adventzeit

Stimmungsvoller Auftakt: Mit dem beliebten Glühwein-Opening und einer ersten Lichter-Probe läutete die Stadt Klagenfurt am Donnerstagabend die Vorweihnachtszeit ein.

Musik, Glühwein und eine erste Lichterprobe: Am Donnerstag herrschte vorweihnachtliche Stimmung am Alten Platz in Klagenfurt. Die schönste Zeit des Jahres wurde offiziell eingeläutet. Gemeinsam mit der Golden Goose Bar, der Bar Italia Klagenfurt und dem Stadtcafé lud das Teatro in the City zum allseits bekannten Glühwein-Opening. Mehr dazu unter: Klagenfurt startet in die Vorweihnachtszeit.

„Bravo, es leuchtet!“

Eine wichtige Aufgabe hatte dabei Stadtrat Julian Geier (ÖVP). „Schön, dass wir es geschafft haben, die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung zu erhalten“, teilt er in einem Social Media Posting mit, bevor er den Knopf drückte, der die Klagenfurter Innenstadt in festlichem Glanz erstrahlen ließ. Wie berichtet, konnte auch heuer grünes Licht für die Weihnachtsbeleuchtung gegeben werden. Geier dankte auch den Firmen, die das vorbereitet haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2025 um 19:23 Uhr aktualisiert