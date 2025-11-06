Eigentum und Miete: Geförderte Wohnanlage wird in Moosburg gebaut

Geförderte Eigentums- und Mietwohnungen entstehen aktuell in der Marktgemeinde Moosburg im Bezirk Klagenfurt-Land. Bauträger ist das Kärntner Siedlungswerk. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9,9 Millionen Euro.

„Das mo:mo“ in der Marktgemeinde Moosburg umfasst insgesamt 44 Wohneinheiten: 24 davon sind geförderte Mietwohnungen, 20 geförderte Eigentumswohnungen. Als Bauträger fungiert das Kärntner Siedlungswerk. Die neue Wohnanlage an der Krumpendorferstraße bietet fußläufig erreichbare Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulcampus, Supermarkt und Sportstätten. Vorgesehen sind Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit großzügigen Grünflächen, halb-öffentlichen Gartenbereichen und einer klimafitten, ökologischen Bauweise. Zudem entsteht eine belebte Erdgeschosszone mit einem Mischmodell aus Wohnen, Arbeiten und Gewerbe. KSW-Vorstand Christian Piber unterstreicht: „Mit ‚das mo:mo‘ zeigen wir, dass gutes Wohnen zukunftsorientiert gestaltet und gleichzeitig leistbar sein kann.“

Leistbar wohnen in Moosburg

„Mit Projekten wie ‚das mo:mo‘ schaffen wir neue Möglichkeiten für Familien, in unserer Gemeinde zu bleiben oder sich hier anzusiedeln“, freut sich Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP). Die Gesamtbaukosten betragen rund 9,9 Millionen Euro. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) dazu: „Mit der Kärntner Wohnbauförderung gelingt es uns bereits seit Jahren, Mietwohnungen leistbar zu halten. Jetzt setzen wir zusätzlich auch auf gefördertes Eigentum, um auch dem Preisauftrieb am Immobilienmarkt etwas entgegenzusetzen.“

Mit Projekten wie diesem sorgen wir dafür, dass Wohnen in Kärnten leistbar bleibt – ob zur Miete oder im Eigentum. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig