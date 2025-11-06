Skip to content
Ein Kärntner fiel auf eine üble Betrugsmasche rein
Klagenfurt-Land
06/11/2025
Betrug

Kärntner überwies zehntausende Euro, dann „brach Kontakt ab“

Im Zeitraum von August bis Anfang November 2025 wurde ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten) Opfer eines schweren Betrugs.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

„Eine bislang unbekannte Täterschaft gab sich als Vertreter eines angeblichen Investitionsunternehmens aus und bot dem Mann eine angeblich gewinnbringende Geldanlage an. Durch geschickte Täuschung und wiederholte Kontaktaufnahmen wurde das Opfer dazu verleitet, über mehrere Monate hinweg Geldbeträge zu überweisen“, berichtet die Polizei.

Klagenfurter erstatte Anzeige

Erst als versprochene Auszahlungen ausblieben und die Kontaktaufnahme nicht mehr möglich war, erkannte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige. Dem 49-jährigen Mann entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

