Wörthersee-Seilbahn: Bei dieser Idee scheiden sich die Geister

Über den Wörthersee gondeln? Eine Diskussion zu einer Seilbahn zwischen Pörtschach und dem Pyramidenkogel ist erneut entflammt und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Wir wollen deshalb wissen: Was denkt ihr darüber?

Die Diskussion um eine mögliche Seilbahn über den Wörthersee ist zurück.

Die Diskussion um eine mögliche Seilbahn über den Wörthersee ist zurück.

Im Zuge einer Informationsveranstaltung zur anstehenden Tourismusreform in Kärnten wurde ein altes, aber brisantes Thema erneut aufgegriffen. Die Rede ist von einer Seilbahn über den Wörthersee, welche Pörtschach mit dem Pyramidenkogel in Keutschach verbinden soll. Die Idee sorgt aktuell erneut für Diskussionen – und das, obwohl noch nicht mal entsprechende Projektunterlagen vorliegen, wie Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) auf Nachfrage von 5 Minuten betont.

©VP/HelgeBauer Am Foto: Pörtschachs Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz

FPÖ-Gemeindevorstand lehnt Vorschlag ab

„Ja, es braucht neue Alleinstellungsmerkmale für den Wörthersee-Tourismus – aber sicher keine Seilbahn“, äußerte sich etwa FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher zu dem Einfall, der im Jahr 2018 zuletzt aufgewärmt wurde. Damals wurden 2.300 Unterschriften von einer Bürgerinitiative gegen das Projekt gesammelt. Infolge wurde auf Initiative der FPÖ ein Beschluss des Pörtschacher Gemeinderats gefasst, der eine verpflichtende Gemeindevolksbefragung vorsieht, falls ein derartiges Seilbahnprojekt tatsächlich eingereicht werden sollte. „Derart tiefgreifende Entscheidungen dürfen nicht ohne direktdemokratische Einbindung der Bevölkerung getroffen werden“, so Pacher.

© Mag. Oskar Polak Am Foto: FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher

Diskussion um Zukunftsprojekt entfacht

„Ich freue mich über jede Idee zu visionären Leuchtturmprojekten für unsere Region und unsere Gemeinde. Wer Zukunft gestalten möchte, muss Diskussionen zulassen. Ohne offene Gespräche entstehen keine Projekte“, erklärt wiederum Häusl-Benz. In den vergangenen Tagen hätten sich bei ihr einige Befürworter und Interessierte gemeldet, „die sich – auch vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage – Gedanken über neue Impulse machen“, so die Gemeindechefin. Ihr sei aber durchaus klar, dass die Stimmung rund um die Idee einer Wörthersee Seilbahn sehr unterschiedlich ist. „Wie bei vielen größeren Vorhaben gibt es sowohl Befürworter als auch Kritiker.“

Wie steht ihr dazu?

Eine Anfrage an Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) blieb bis dato übrigens unbeantwortet. Die 5-Minuten-Redaktion möchte nun aber eure Meinung dazu wissen! Wäre so ein Projekt, ein Gewinn für die Region oder sollte das Geld besser in andere Zukunftsprojekte fließen?

Würde euch eine Seilbahn über den Wörthersee gefallen? Das wäre ein Gewinn für die Region! Das Geld sollte lieber in andere Zukunftsprojekte fließen. Lasst alles, beim Alten. Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 09:09 Uhr aktualisiert