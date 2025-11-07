NS-Raubgut in Museumssammlung entdeckt: Geht an rechtmäßigen Erben

Ein während der NS-Zeit unrechtmäßig entzogenes Buch wird nach 80 Jahren vom Land Kärnten an seine Besitzer übergeben. Gefunden wurde es im Bibliotheksbestand des kärnten.museums.

„Die Rückgabe während der NS-Zeit entzogener Kunst- und Kulturgüter ist weit mehr als ein formaler Akt. Sie ist ein Zeichen des Respekts gegenüber den Opfern und ihren Nachkommen – und ein sichtbarer Ausdruck unseres Bestrebens, Verantwortung für das begangene Unrecht zu übernehmen“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag in einer Pressemitteilung. Konkret handelt es sich um ein Buch aus den Beständen der sogenannten „Masse Adria“.

Historiker spürte Eigentümer auf

Durch Recherchen des Historikers Peter Pirker vom kärnten.museum in Klagenfurt konnte der Rechtsnachfolger des ursprünglichen Eigentümers ermittelt werden. Das betroffene Buch trägt den Titel „Die Wunder des Himmels. Gemeinverständliche Darstellungen des Weltsystems“. Bis zum 26. Oktober 2025 war das Werk in der Sonderausstellung „Hinschaun! Poglejmo“ des Landesmuseums zu sehen. Nach deren Ende ersuchte der rechtmäßige Erbe um die Rückgabe des Buches. „Die Ausstellung […] hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig das bewusste Hinschauen ist“, so Kaiser. „Die nun geplante Rückgabe ist ein weiterer Schritt, dieses Bewusstsein in konkrete Taten zu übersetzen.“ Den Antrag auf Rückgabe wird der Kulturreferent am kommenden Donnerstag in der nächsten Sitzung der Kärntner Landesregierung einbringen.