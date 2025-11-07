Klinikum rückt Herzgesundheit in den Fokus

Nachdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch zu den häufigsten Todesursachen zählen, gewinnt der jährliche Herztag im Klinikum Klagenfurt immer mehr an Bedeutung.

Der Kärntner Herztag fand heuer schon zum 32. Mal statt und wird vom Herzverband Kärnten gemeinsam mit dem Klinikum Klagenfurt organisiert. Der Fokus liegt dabei vor allem auf der Prävention. Bei der Veranstaltung können Besucher kostenlos an Vorträgen von Kardiologen teilnehmen und dabei Wissenswertes über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, gesunde Ernährung und Bewegung erfahren.

Herzgesundheit im Fokus

„Als Gesundheitsreferent der Stadt Klagenfurt begrüße ich die Initiative des Österreichischen Herzverbandes, die Bevölkerung mit fundiertem Wissen, praktischen Tipps und direktem Zugang zu den entsprechenden Experten zu stärken“, betont Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). Vor Ort waren auch Gesundheitschecks sowie die Besichtigung medizinischer Einrichtungen, wie dem Echo- und Herzkatheter-Labor, möglich.