Neuer Straßenbelag kommt: Tessendorfer Straße wird zur Einbahn

In Klagenfurt steht eine großflächige Sanierung an: Zwischen Leitenweg und Berthold-Schwarz-Straße wird der Straßenbelag erneuert. Darum kommt es in der Tessendorfer Straße zu einer Einbahnregelung.

Am Montag, 10. November 2025, starten in der Tessendorfer Straße zwischen Leitenweg und Berthold-Schwarz-Straße großflächige Straßenbelagssanierungen, wie die Stadt Klagenfurt informiert. Dabei wird der bestehende Asphalt in einer Stärke von drei Zentimeter abgefräst und durch eine neue Asphaltdeckschichte ersetzt. Während der Bauzeit kommt es zu Einschränkungen: Der Verkehr wird einspurig als Einbahn Richtung Norden geführt. Dadurch kann der KMG-Buslinienverkehr aufrecht erhalten bleiben, heißt es seitens der Stadt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten bis Ende November abgeschlossen sein.