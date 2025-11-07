Kärntner Brüder wollen „mit kleinen Schritten Großes bewegen“

Drei Kärntner, ein edles Ziel: Die Zwanziger-Brüder wollen am Samstag einen Ultramarathon für einen guten Zweck laufen. Für jeden gelaufenen Kilometer spenden sie 50 Cent ans Rote Kreuz – und für jeden nicht gelaufenen 5 Euro.

Die Zwanziger-Brüder laufen am 8. November in Klagenfurt einen Ultramarathon für den guten Zweck.

Nicolas, Marc und Cillian Zwanziger haben am 8. November Großes vor. Am Radeleweg in Emmersdorf in Klagenfurt wollen sie einen 60-Kilometer-Ultramarathon bestreiten – und zwar für einen guten Zweck. „Wir laufen 15 Runden zu jeweils vier Kilometern“, erklären die Brüder. Für jeden gelaufenen Kilometer wollen sie 50 Cent, für jeden nicht gelaufenen Kilometer sogar fünf Euro an das Rote Kreuz spenden. „Diese Regel sorgt dafür, dass wir bis zum letzten Meter motiviert bleiben – und dass jeder Schritt zählt“, so Marc, Cillian und Nicolas.

©Leser Die Zwanziger-Brüder bereiten sich auf den Ultramarathon vor.

Lauftag wird auf Instagram geteilt

Wie es den drei Brüdern dabei ergeht, können Interessierte auf ihren Instagram-Profilen (@nicolas.z12 @marczwanziger_ @zwanzigercillan) verfolgen: „Wir dokumentieren den gesamten Tag in einem Video, das anschließend auf Instagram veröffentlicht wird“, erklären die Brüder. Mit der Aktion möchten sie zeigen, dass man auch „mit kleinen Schritten etwas Großes bewegen kann – und dass Durchhaltevermögen, Zusammenhalt und Engagement am Ende mehr zählen als reine sportliche Leistung.“

