„Solange ich atme, hoffe ich“: Kunst auf der Palliativstation

Auch heuer wird es auf der Palliativstation im Klinikum Klagenfurt eine Ausstellung geben. In diesem Jahr werden die Werke der Künstlerin Julia Braunecker gezeigt. Im Fokus steht die Hoffnung.

„In ihren Arbeiten setzt sich Braunecker mit den Themen Körper, Gesundheit und Krankheit auseinander – ebenso mit der Sehnsucht nach Freiheit, Leichtigkeit und Unbeschwertheit“, heißt es seitens der KABEG. Ihre Bilder spiegeln persönliche Erfahrungen wider und versuchen, flüchtige, schöne Augenblicke einzufangen und festzuhalten. Passend dazu trägt die Ausstellung den Titel: „Dum Spiro Spero – Solange ich atme, hoffe ich“. Dieser lateinische Satz fasst die Grundhaltung von Brauneckers künstlerischer Arbeit zusammen: das bewusste Wahrnehmen von Verletzlichkeit, aber auch das Festhalten an Hoffnung und Lebenskraft.

Vernissage am 11. November

Die Vernissage findet am 11. November 2025 um 15 Uhr statt. Zudem sind Brauneckers Werke noch bis Frühjahr 2026 auf der Palliativstation zu sehen. Tradition Vernissagen haben auf der Palliativstation bereits Tradition. „Wir wollen unseren Patienten und deren Angehörigen sowie Interessierten einen unkomplizierten Zugang zur Kunst geben“, begründen der Abteilungsvorstand der Interdisziplinären Schmerztherapie, Onkologie und Palliativmedizin (ZISOP), Dr. Rudolf Likar, und Stationsleiterin Monika Jahn ihr Engagement.