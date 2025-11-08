Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Ferlach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
An dem Auto entstand nach dem Unfall in Ferlach ein Totalschaden.
Klagenfurt-Land
08/11/2025
Nächtlicher Unfall

24-Jährige krachte mit Auto in Hausmauer und überschlug sich

Am späten Freitagabend krachte es im Bezirk Klagenfurt-Land. Eine 24-Jährige kam von der Straße ab und fuhr mit dem Auto in eine Hausmauer. Danach überschlug sich ihr Fahrzeug.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)

Am späten Abend des 7. November war eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit dem Auto auf der Loiblstraße in Ferlach unterwegs. Doch gegen 22.50 Uhr passierte ein Unglück: In einer Linkskurve geriet sie rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hausmauer, informiert die Polizei. Dadurch überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
©Freiwillige Feuerwehr Ferlach
Die Feuerwehr Ferlach stellte das Auto wieder auf seine vier Reifen …
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
©Freiwillige Feuerwehr Ferlach
… und sicherte die Unfallstelle ab.

Auto Totalschaden, Haus leicht beschädigt

Nach medizinischer Erstversorgung wurde sie in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. „Am PKW entstand Totalschaden. Die Fassade des Hauses wurde leicht beschädigt“, so die Polizei abschließend. Die Freiwillige Feuerwehr Ferlach führte die Sicherungsarbeiten nach dem Unfall durch.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: