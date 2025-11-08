Skip to content
/ ©Fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Gestern kam es in Klagenfurt zu einem Einbruchsdiebstahl.
Klagenfurt
08/11/2025
Reiche Beute

Einbruchsdiebstahl in Klagenfurt stellt Polizei vor ein Rätsel

In Klagenfurt kam es am Freitag zu einem Einbruchsdiebstahl, der der Polizei Rätsel aufgibt. Denn wie der Dieb in die Wohnung gelangen konnte, ist nicht klar.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Nicht nur in St. Veit an der Glan, auch in Klagenfurt ging am 7. November ein Einbrecher um. Wie die Polizei informierte, brach an diesem Tag ein Unbekannter die Balkontür einer Wohnung in Klagenfurt auf. Das Kuriose: Diese befindet sich im ersten Stock. „Wie der Täter auf den Balkon der im ersten Stock liegenden Wohnung gelangte, ist bislang nicht bekannt“, so die Polizei. In der Wohnung fand der Einbrecher eine Handkassa, brach diese auf und stahl Bargeld und Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

