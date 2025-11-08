Beliebte Band performt bei Koralmbahn-Opening

Die Koralmbahn wird am 12. Dezember mit einem umfangreichen Rahmenprogramm in den beiden Landeshauptstädten Graz und Klagenfurt feierlich in Betrieb genommen

Am 12. Dezember wird die Koralmbahn mit einem großen Eröffnungsfest in den beiden Landeshauptstädten Graz und Klagenfurt gefeiert. Von 10 bis 12.30 Uhr findet das offizielle Opening statt: mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Peter Hanke, den Landeshauptleuten Mario Kunasek (Steiermark) und Peter Kaiser (Kärnten) und der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr sowie ihrem Klagenfurter Pendant Christian Scheider. Als Gastgeber fungiert ÖBB CEO Andreas Matthä. Auf zwei Bühnen, eine am Vorplatz des Grazer Hauptbahnhofs, eine am Klagenfurter Hauptbahnhof kommen darüber hinaus noch zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport zu Wort. Die Veranstaltungen in Graz und Klagenfurt werden wechselseitig übertragen und zusätzlich live gestreamt.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Ab 12.30 Uhr sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit regionalen Highlights und spannenden Einblicken in die Welt der Koralmbahn für Unterhaltung für Groß und Klein. Das große Finale ab 15 Uhr bringt musikalische Highlights aus der österreichischen Musikszene, unter anderem mit der Band folkshilfe. Der Eintritt ist kostenlos.

Stündlich von Graz nach Klagenfurt

Mit den Sonderfahrten am 12. Dezember kann die neue Koralmbahn bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme erlebt werden. Am Nachmittag verkehren stündlich Sonderzüge zwischen Graz und Klagenfurt. Kostenlose Tickets sind nach dem „first come, first serve“-Prinzip buchbar sind.