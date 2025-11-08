Adventzauber bei „Leben und Lachen“ in Klagenfurt

Bei „Leben und Lachen“ dreht sich alles darum, Lichtblicke in den Alltag von Familien mit beeinträchtigten Kindern zu bringen - auch in der Adventzeit.

In der Vorweihnachtszeit lädt die Organisation „Leben und Lachen“ zu ihrem Adventzauber ein. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Dezember, ab 13 Uhr verwandelt sich die Flatschacher Straße 77 (Klagenfurt) in einen Ort voller weihnachtlicher Stimmung. Der Höhepunkt ist am 6. Dezember: Um 15 Uhr kommt die Brauchtumsgruppe Feiabachl mit dem Nikolaus vorbei. Besucher erwarten kleine Stände mit liebevoll gestalteten Produkten, musikalische Unterhaltung, Glühwein, kulinarische Leckerbissen und einem Streichelzoo.

„Leben und Lachen“…

… unterstützt Familien mit beeinträchtigten Kindern und Familienmitgliedern, erleichtert den Alltag, ermöglicht kleine Auszeiten und setzt sich gleichzeitig für Tiere in Not ein. Auch Online-Spenden sind jederzeit möglich, um die Arbeit von „Leben und Lachen“ zu unterstützen.