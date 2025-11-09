Krampus von Zuseherin (62) an Hörnern gezogen – verletzt

Der Krampuslauf endete in Keutschach mit einem Rettungseinsatz: Eine 62-jährige Frau griff einem Krampus an die Hörner. Der 20-jährige Teilnehmer wurde dabei verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht.

Beim Krampuslauf in Keutschach kam es zu einem Zwischenfall. Ein 20-jähriger Krampus wurde verletzt, nachdem ihn eine Zuseherin an den Hörnern seiner Maske gepackt hatte.

Was eigentlich ein stimmungsvoller Brauchtumsabend werden sollte, endete für einen jungen Krampus mit Verletzungen. Am Samstag, dem 8. November 2025, gegen 18.15 Uhr nahm der 20-jährige Mann als Teilnehmer einer Krampusgruppe am Lauf in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten) teil. Die Gruppen bewegten sich in einem durch Absperrgitter abgegrenzten Bereich rund um das Gemeindeamt, um von den Zusehern getrennt zu bleiben.

Schreckmoment an der Absperrung

Während des Laufes näherte sich der als Krampus verkleidete Mann den Zusehern. Er wollte, wie es beim Krampuslauf üblich ist, durch eine ruckartige Bewegung in ihre Richtung erschrecken und beugte sich dabei über das Gitter. In diesem Moment kam es zu einer unerwarteten Reaktion aus dem Publikum: Eine 62 Jahre alte Frau griff nach den Hörnern seiner Maske und zog daran. „Der 20-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.