„Locker an der Leine“: Tipps für entspanntes Gassi-Gehen

Nicht alle Hunde sind entspannte Begleiter beim Spazierengehen. Hier soll der Vortrag "Locker an der Leine" Abhilfe schaffen. Am 14. November gibt die Tiertrainerin Vivienne Baur im TiKo Klagenfurt praxisnahe Tipps.

Wenn der Hund beim Spazierengehen dauernd an der Leine zieht, kann das nicht nur die Leine, sondern auch die Nerven des Besitzers strapazieren. Ein Vortrag im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt soll dabei helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen und den vierbeinigen Liebling zu einem entspannten Begleiter zu machen.

Locker an der Leine mit Tiertrainerin

Die tierschutzqualifizierte Tiertrainerin Vivienne Baur erklärt kommenden Freitag unter dem Motto „Locker an der Leine“, warum Hunde an der Leine ziehen, welche Rolle Emotionen und Aufmerksamkeit spielen und wie durch gezieltes Training eine harmonische Leinenführung entstehen kann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten neben fundiertem Hintergrundwissen auch praktische Tipps zu Themen wie Ausrüstung, Belohnung und Trainingsaufbau. Baur räumt in ihrem Vortrag außerdem mit gängigen Fehlern und Mythen auf.