Klagenfurts bekannteste WC-Dame feierte 100. Geburtstag

Frau Maria Czerny werden viele Klagenfurterinnen und Klagenfurter noch von ihren über 20 Jahren als „WC-Dame“ bei KAC-Heimspielen und Eisdiscos kennen. Nun feierte die rüstige Klagenfurterin einen ganz besonderen Geburtstag: 100 Jahre wurde sie alt. Zu ihrem Jubeltag lud sie Familie und Freunde am 8. November ins City Café Fischl ein. Auch Livemusik durfte nicht fehlen: Gerhard Reinisch und Hubert Dreier spielten auf. Unter den Gratulanten war auch Bürgermeister Christian Scheider, der der Jubilarin viel Gesundheit und alles Gute wünschte.

Bewegtes Leben

Maria Czerny wurde in Klagenfurt geboren und ist in Zweikirchen aufgewachsen. In jungen Jahren hat sie dort bei Bauern gearbeitet. Später ging es zurück nach Klagenfurt, wo sie 1952 heiratete. Über 20 Jahre arbeitete sie bei den Kärntner Messen. Nicht nur bei KAC-Heimspielen und Eisdiscos war Maria Czerny fleißig, sie arbeitete auch für das Autohaus Kaposi. Untertags sorgte sie dort für saubere Autos, am Abend für aufgeräumte Büros. 2002 trat Maria Czerney schließlich ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Ururenkerl, Musik und Kartenspielen halten jung

Ein wichtiger Teil ihres Lebens ist ihre Großfamilie, zu der fünf Kinder, 17 Enkel, über zehn Urenkel und sogar schon Ururenkel zählen. Neben ihrer Familie hat Maria Czerny noch zwei weitere große Leidenschaften – die Musik und das Kartenspielen. Jede Woche trifft sie sich mit ihrer Kartenrunde zum Vierer-Schnapsen. In puncto Musik haben es ihr vor allem „Die Kaiser“ angetan. Darum ist Maria auch bei der „Kaiser Audienz 25“ in Pörtschach Mitte November dabei – und zwar an allen drei Konzerttagen!