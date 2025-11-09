Herzverband mit Kärntner Landeswappen ausgezeichnet

Im Rahmen des 32. Kärntner Herztages des Österreichischen Herzverbandes, Landesverband Kärnten, am Klinikum Klagenfurt überreichte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner dem Präsidenten des Kärntner Herzverbandes Dieter Kopper das Kärntner Landeswappen. „Der Kärntner Herzverband leistet seit Jahrzehnten – konkret seit dem Jahr 1981 – unschätzbare Arbeit für die Herzgesundheit in unserem Land. Mit unermüdlichem Einsatz, Fachwissen und Herzblut begleiten die Mitglieder Betroffene und schaffen Bewusstsein für Prävention und Bewegung. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung“, so Prettner in ihren Grußworten. Auch KABEG-Vorstand Arnold Gabriel würdigte die Arbeit des Verbandes.

Engagement des Österreichischen Herzverbandes gewürdigt

Der Österreichische Herzverband, Landesverband Kärnten, hat sich zum Ziel gesetzt, Herzerkrankungen in der Gesellschaft durch Prävention vorzubeugen, und die Lebensqualität von Betroffenen durch verschiedenste Aktivitäten zu erhalten bzw. zu fördern. „Wir unterstützen beispielsweise auch dabei, dass Herzpatientinnen und -patienten nach einer Operation oder nach einem Reha-Aufenthalt wieder einen normalen Lebensrhythmus finden. So organisieren wir etwa an sechs Standorten in Kärnten das Koronar-Turnen, in Klagenfurt gibt es drei Fahrrad-Ergometrie-Gruppen und wir bieten auch weitere gesundheitsfördernde Aktivitäten wie gemeinsames Wandern oder Radfahren“, erzählt Kopper. Auch durch Vorsorgeaktionen im Rahmen der jährlichen Herztage wird auf das wichtige Thema Herzgesundheit aufmerksam gemacht. Der Herzverband, der österreichweit über 30.000 Mitglieder zählt, organisiert bei Bedarf auch medizinische Beratungen durch ärztliche Spezialistinnen und Spezialisten.

32. Kärntner Herztag

„Das Kärntner Landeswappen ist ein sichtbares Zeichen des Dankes und der Wertschätzung. Es steht für 44 Jahre gelebte Solidarität, für ehrenamtliches Engagement und für ein herzliches Netzwerk, das Menschen nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich stärkt“, dankt Prettner. Der 32. Kärntner Herztag bot Wissenswertes zu koronarer Bypass-Chirurgie und koronarer Herzkrankheit, richtigem Blutdruck-Messen oder Diagnostik von Herz-Rhythmus-Störungen. Auch eine Gesundheitsstraße mit verschiedenen Stationen sowie ein Gesundheitscheck wurden geboten. Außerdem ehrte der Herzverband einige langjährige Mitglieder.