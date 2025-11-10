Körperverletzung nach Polizeieinsatz wegen Lärmerregung in Klagenfurt

In Klagenfurt kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Polizeieinsatz wegen Lärmbelästigung, der eskalierte. Eine stark alkoholisierte Frau attackierte dabei zwei Polizistinnen und verletzte sie. Die Frau wurde festgenommen.

Aus Lärmerregung wurde Körperverletzung: Eine 36-Jährige aus Klagenfurt widersetzte sich gewaltsam einer Festnahme.

In der Nacht auf Montag, den 10. November, kam es in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet von Klagenfurt zu einem Polizeieinsatz, der in Gewalt ausartete. Grund für die Amtshandlung war eine Anzeige wegen übermäßiger Lärmerregung.

Tritt gegen Beamtin

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, war die 36-jährige Klagenfurterin stark alkoholisiert. Während der Klärung des Sachverhalts attackierte sie gegen 00:39 Uhr eine Polizistin und versetzte ihr einen kräftigen Tritt gegen den Unterkörper. Die Beamtin wurde dabei verletzt. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

Polizistinnen mussten ins UKH

Doch auch während der Festnahme kam es erneut zu körperlicher Gewalt: Eine zweite Polizistin erlitt durch einen weiteren Tritt der Festgenommenen Verletzungen. Beide Beamtinnen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Die 36-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

