16-Jährige aus Klagenfurt war offenbar jahrelang Opfer von Gewalt

Fortgesetzte Gewalt in Klagenfurt: Ein 44-Jähriger soll seine Ehefrau und mehrere Kinder über Jahre hinweg misshandelt haben. Nach der Festnahme ordnete die Staatsanwaltschaft seine Einlieferung in die Justizanstalt an.

Ein 44-jähriger Mann ist nach einem mutmaßlichen Fall fortgesetzter häuslicher Gewalt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert worden, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Die Polizei war am Freitag gegen 13 Uhr zu einer Wohnung gerufen worden, nachdem es zu einer Lärmerregung gekommen war.

Schläge gegen Mutter und Tochter

Laut bisherigen Ermittlungen soll der Mann an diesem Tag seine 35-jährige Ehefrau mehrfach ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Überdies steht er im Verdacht, die Frau über Jahre hinweg wiederholt körperlich misshandelt und mit dem Tod bedroht zu haben. Besonders erschütternd: Die 16-jährige Tochter soll unter Androhung von Gewalt gezwungen worden sein, die Wohnung außerhalb der Schulzeiten nicht zu verlassen. Auch die weiteren Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren sollen Opfer wiederkehrender Gewalt geworden sein. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft die sofortige Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 10:57 Uhr aktualisiert