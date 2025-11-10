Sachbeschädigung an Kindertagesstätte – Polizei warnt vor Einbrüchen

Ein Vorfall bei einem Krampuslauf sorgt für Aufsehen: Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Kindertagesstätte. Die Polizei nutzt den Anlass, um die Bevölkerung besonders in den Abendstunden zur Vorsicht zu mahnen.

Nach Einbruch in Kindertagesstätte: Die Polizei warnt vor nun Einbrüchen in Abendstunden.

Am Sonntagabend erreichte die 5 Minuten-Redaktion ein anonymer Hinweis von einem aufmerksamen Leser: Beim Krampuslauf in Maria Rain soll es zu Sachbeschädigungen im Bereich der örtlichen Kindertagesstätte gekommen sein. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Vorfall. „Es gab einen Einstieg in das Gebäude, Lebensmittel wurden aus dem Kühlschrank entnommen, außerdem kam es zu Verunreinigungen“, so die Polizei gegenüber 5 Minuten. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Tipps der Kriminalprävention

Aufgrund mehrerer Einbruchsfälle in der letzten Zeit warnt nun auch die Landespolizeidirektion Kärnten die Bevölkerung: Besonders in den Abendstunden sei mit einem Anstieg von Wohnraumeinbrüchen zu rechnen. Täter nutzten häufig die Dunkelheit, um unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzudringen.

Aufmerksamkeit bringt Sicherheit

Ein bewohnt wirkendes Zuhause schreckt Einbrecher ab, deshalb sollten auch bei kurzer Abwesenheit Licht, Zeitschaltuhren und Außenbeleuchtung genutzt werden. Fenster und Türen sollten immer verschlossen, Sicherheitsvorrichtungen wie Zusatzschlösser oder Gitter installiert sein. Auch gute Nachbarschaft, Einbruchsmelde- oder Videoanlagen sowie das Entfernen sichtbarer Abwesenheitszeichen wie volle Briefkästen oder herumliegende Werkzeuge erhöhen die Sicherheit.

Verhalten im Schadensfall Sofort die Polizei unter 133 verständigen.

Betreten Sie das Haus oder die Wohnung nicht, um Spuren zu sichern und mögliche Begegnungen mit Tätern zu vermeiden.

Falls ein Einbrecher angetroffen wird, Flucht ermöglichen, um Gewalt zu vermeiden.

Merken Sie sich, wenn möglich, Personenbeschreibung, Kennzeichen und Fluchtrichtung.

Die Polizei ruft dazu auf, besonders wachsam zu sein und vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen ernst zu nehmen, um Einbrüche zu verhindern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 11:07 Uhr aktualisiert