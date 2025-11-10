„Vom Kernöl zur Kasnudl“: Freche Slogans zum Start der Koralmbahn

Es ist ein historischer Moment für den Süden Österreichs: Mit der Fertigstellung der sehnlichst erwarteten Koralmbahn rücken Graz und Klagenfurt so nah zusammen wie nie zuvor. Statt zwei Stunden dauert die Fahrt künftig nur noch 41 Minuten, 5 Minuten hat berichtet. Zwei Städte, zwei Bundesländer, verbunden durch eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Und das wird jetzt mit einer gemeinsamen Werbekampagne gefeiert, die in beiden Städten für Gesprächsstoff sorgt.

©StadtKommunikation Graz/Tatschl Bürgermeisterin Elke Kahr und Bürgermeister Christian Scheider präsentieren die gemeinsame Werbelinie der Landeshauptstädte zur Koralmbahn.

„Vom Kernöl zur Kasnudl“: Zwei Städte, ein Gedanke

Ab sofort prangen in Graz und Klagenfurt Plakate, City-Lights und Fahnen mit einprägsamen Sprüchen wie „Vom Kernöl zur Kasnudl“, „Willkommen in der neuen Nähe“ oder „Zwei Städte, ganz nah“. Die Botschaft: Steiermark und Kärnten wachsen zusammen. Die Kampagne wurde von den Kommunikationsabteilungen beider Städte entwickelt, zeitgleich und im gleichen Design. Sogar die Stadtzeitungen und Social-Media-Kanäle sind aufeinander abgestimmt.

Reaktion der Bürgermeister

„Diese Kampagne ist eine abgestimmte Initiative der beiden Städte, um auf die Vorteile der neuen Koralmbahn hinzuweisen. Sie ist auch ein schönes Zeichen dafür, wie die beiden Landeshauptstädte bereits in vielen Bereichen sehr gut zusammenarbeiten. Dabei steht stets das Verbindende im Vordergrund“, so Klagenfurt Bürgermeister Christian Scheider. Graz Bürgermeisterin Elke Kahr fügt hinzu: „Die Steiermark und Kärnten haben immer eine liebevolle Verbindung gepflegt, obwohl die Koralpe die beiden Länder bisher getrennt hat. Mit der Koralmbahn kommen sich die Landeshauptstädte und ihre Menschen so nah wie noch nie.“

Eröffnungsfeier mit Live-Übertragung und Konzerten

Am 12. Dezember 2025 wird die Koralmbahn offiziell eröffnet und das gleich in beiden Städten gleichzeitig. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr finden große Festakte auf den Bahnhofsvorplätzen in Graz und Klagenfurt statt, die live in die jeweils andere Stadt übertragen werden. Danach erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Kinderaktivitäten, Informationsständen und Musik. Ab 15 Uhr heizen österreichische Top-Künstler bei Live-Konzerten ein. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Für alle, die gleich das neue Bahngefühl erleben wollen, gibt es am Tag der Eröffnung Sonderzüge im Stundentakt, von 14.30 bis 21.30 Uhr pendeln sie zwischen den beiden Landeshauptstädten.