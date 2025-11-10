Inklusive Staatsmeisterschaften: Klagenfurt wird wieder Ironman-Hotspot

Am 14. Juni 2026 wird Klagenfurt wieder zum Austragungsort der beliebten Sportveranstaltung „Ironman“. Und es gibt ein weiteres Highlight: Im Rahmen des Ironman werden zusätzlich wieder die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Langdistanz ausgetragen. Das führt dazu, dass auch österreichische Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Triathlon nach Klagenfurt kommen werden.

Österreichische Staatsmeisterschaften in Klagenfurt

„Es freut mich außerordentlich, dass wir im Rahmen des Ironman Austria 2026 erneut die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Langdistanz in Klagenfurt austragen dürfen. Dieses sportliche Großereignis unterstreicht die Bedeutung unserer Stadt als Zentrum des Ausdauersports und bietet unseren heimischen Athletinnen und Athleten eine Bühne von internationalem Format. Die Austragung der Staatsmeisterschaften wertet den Ironman zusätzlich auf und macht ihn zu einem noch bedeutenderen Highlight im nationalen und internationalen Triathlonkalender“, so Sportreferentin Stadträtin DI Constance Mochar. Jedes Jahr zieht es tausende Athletinnen und Athleten sowie Zuschauerinnen und Zuschauer zum Ironman in die Landeshauptstadt. Bei traumhafter Kulisse am Wörthersee stehen für die Sportlerinnen und Sportler 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auf dem Programm.