LAC-Athleten zeigten beim OBALA Ultra-Trail ihr Können

In Izola (Slowenien) findet alljährlich der OBALA Ultra-Trail statt. Neben der ganz langen Strecke (108 Kilometer) gibt es auch kürzer Varianten und da hatte das LAC-Team ihren großen Auftritt: In der Klasse W55 und älter holten sich die LAC-Damen gleich zwei Stockerlplätze. Ulrike Striednig erkämpfte sich auf der 11-Kilometer-Strecke den Sieg, Andrea Herzog holt den dritten Rang. Noch besser erging es Michael Künstl: in Klasse ab M55 ließ er nichts anbrennen und siegte in dieser Klasse mit fast 23 Minuten Vorsprung, in der Gesamtwertung beeindruckte er über die 17-Kilometer in 1:13,25min mit dem zweiten Platz.