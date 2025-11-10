Bremssystem versagte: Lenkerin (73) kracht in Werbetafel

Am Montagvormittag kam es auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt zu einem Unfall: Eine 73-jährige Lenkerin konnte ihr Fahrzeug an einer roten Ampel nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und prallte gegen eine Werbetafel.

Die 73-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht werden.

Die 73-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht werden.

Am Vormittag des 10. November 2025 lenkte eine 73-jährige Klagenfurterin ihren Pkw auf der Rosentaler Straße stadteinwärts. An einer roten Ampel wollte die Lenkerin anhalten, doch das Bremssystem ihres Fahrzeugs versagte. In der Folge lenkte sie den Pkw an den rechten Fahrbahnrand, wo sie mit einer Werbetafel kollidierte.

Lenkerin verletzt

Die 73-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und musste vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt verbracht werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gebunden und entfernt werden.