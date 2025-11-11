„KulturAbo-Koralmbahn“: Opernreise zwischen Klagenfurt-Graz

Die Koralmbahn verbindet ab 14. Dezember nicht nur die Landeshauptstädte Klagenfurt und Graz, sondern auch die Kultureinrichtungen dies- und jenseits der Landesgrenze. Das wird nun durch das „KulturAbo Koralmbahn“ deutlich: Dieses Abo beinhaltet die Tickets für jeweils zwei Produktionen am Stadttheater Klagenfurt und an der Oper Graz – die Bahntickets sind dabei schon im Abo-Preis inkludiert und dank Sponsoren gratis, sagten die Verantwortlichen am Dienstag vor Journalisten. Beinhaltet sind die Klagenfurter Opern „Orpheus in der Unterwelt“ (27. Dezember) und „Der Liebestrank – L’elisir d’amore“ (25. April 2026) sowie die Grazer Produktionen „La Divina Commedia“ (8. Februar) und „Hoffmanns Erzählungen“ (14. Juni). Das „KulturAbo Koralmbahn“ ist an den Theaterkassen in Klagenfurt und Graz erhältlich und kostet 212 bis 317 Euro – dazu gibt es auch gleich das Bahnticket. Inkludiert sind auch die Öffentlichen Verkehrsmittel in den beiden Städten und es sei auch gewährleistet, dass man nach der jeweiligen Vorstellung immer noch einen Zug zurück nach Klagenfurt oder Graz erwischt.

Nur 45 Minuten Fahrtzeit

„Steiermark und Kärnten rücken noch näher zusammen, endlich wächst zusammen, was zusammengehört – und es ist nun die Kultur, die diese beiden Länder zusammenführt“, sagte Stadttheater-Intendant Aron Stiehl. Die Fahrtzeit von 45 Minuten zwischen Klagenfurt und Graz hätte er in Berlin mit der U-Bahn benötigt, um zur Oper zu kommen. Ulrich Lenz, der Intendant der Oper Graz, sagte, man habe vier Vorstellungen ausgewählt, die gut zusammenpassen würden: „Da wurde nicht nur irgendwas ausgewählt, der Bogen spannt sich von Jacques Offenbach bis Jacques Offenbach – dazwischen gibt es eine Reise zwischen Klagenfurt und Graz.“ Das sind der Tanzabend „La Divina Commedia“ und „Der Liebestrank“ – „ein Klassiker der italienischen Oper“, so Lenz.

Kooperation über Staatsgrenze

Finanziert wird das Bahnticket dank einer Unterstützung der BKS Bank. „Als wir von dem Gedanken erfahren haben, war es sofort für uns ein Herzensprojekt“, sagte Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhasz. Das habe auch mit der BKS Bank selbst zu tun: „Wir sind auf beiden Seiten des Tunnels zu Hause, haben da wie dort tausende Partner. Und viele unserer Kunden sind enorm kulturinteressiert.“ Kärnten habe auf ihn persönlich immer eine Faszination ausgeübt, sagte der steirische Kultur-Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP): „Immer wieder zieht es mich hierhin zurück.“ Die Kooperation zwischen den beiden Kulturinstitutionen zeige, welche „unglaubliche Chancen“ sich durch die Koralmbahn ergeben würden. Das bekräftigte auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Das KulturAbo Koralmbahn ist ein praktisches Beispiel dafür, was wir schon lange im Hintergrund tun, um diese historische Chance Koralmbahn zu nutzen.“ Kaiser verwies auch auf eine zweite Initiative, die über die Staatsgrenze hinaus reicht – hier schließen sich Stadttheater Klagenfurt, Oper Graz, Teatro Verdi Trieste und SNG Opera in Balet Ljubljana mit vier Stücken zu ermäßigten Preisen zusammen.